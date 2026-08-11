Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    3.5 करोड़ का साइबर फर्जीवाड़ा: ओडिशा-झारखंड में फर्जी सरकारी ऐप से ठगी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:08 PM (GMT+05:30)

    राउरकेला पुलिस ने ओडिशा और झारखंड में सक्रिय एक अंतरराज्यीय ऐप-आधारित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो पीएम किसान योजना जैसे फर्जी ऐप से ...और पढ़ें

    3.5 करोड़ का साइबर फर्जीवाड़ा: ओडिशा-झारखंड में फर्जी सरकारी ऐप से ठगी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़

    3.5 करोड़ का साइबर फर्जीवाड़ा: ओडिशा-झारखंड में फर्जी सरकारी ऐप से ठगी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़

    HighLights

    1. ओडिशा-झारखंड में सक्रिय अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़।

    2. पीएम किसान जैसे फर्जी ऐप से मोबाइल-यूपीआई खातों तक पहुंच।

    3. 3.5 करोड़ से अधिक के लेनदेन, 47 लाख रुपये फ्रीज।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला पुलिस ने ओडिशा और झारखंड में सक्रिय एक अंतरराज्यीय ऐप आधारित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने उदितनगर थाने में दर्ज मामले की त्वरित जांच करते हुए झारखंड के देवघर से चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस की जांच में एक बेहद शातिर तरीके का खुलासा हुआ है, जिसमें ठग पीएम किसान योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर दुर्भावनापूर्ण (एपीके) ऐप मोबाइल में डाउनलोड करवाते थे। इसके जरिए वे पीड़ितों के मोबाइल फोन और यूपीआई खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे।

    इसके बाद आरोपी हैक किए गए यूपीआई खातों, एटीएम निकासी और मर्चेंट क्यूआर कोड के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देते थे और जांच से बचने के लिए ठगी की रकम को कई बैंक खातों में घुमाते थे।

    WhatsApp Image 2026-08-11 at 2.59.08 PM

    पुलिस के अनुसार, अब तक आरोपियों के तार 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन से जुड़े पाए गए हैं और यह आंकड़ा आगे चलकर कई गुना बढ़ने की संभावना है।

    इस गिरोह के खिलाफ पूरे भारत से 31 शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने वर्तमान मामले में विभिन्न बैंक खातों में जमा 47 लाख रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज कर दिया है।

    उदितनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस संख्या 326 (दिनांक 06.08.2026) के तहत पुलिस ने देवघर (झारखंड) के सारठ निवासी बिकाश कुमार मांझी (29), प्रदीप कुमार (24), सूरज कुमार (24) और मोहनपुर निवासी मनीष कुमार यादव (26) को गिरफ्तार किया है।

    खबरें और भी

    इससे पहले इसी मामले में 7 अगस्त 2026 को गिरिडीह (झारखंड) के रहने वाले ज्योतिष प्रसाद वर्मा (25) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

    पुलिस ने हालिया गिरफ्तारी में आरोपियों के पास से 24,900 रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन, पांच एटीएम कार्ड और एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच-15एक्यू-7523) जब्त की है।

    इसके अतिरिक्त, पूर्व में पकड़े गए आरोपी ज्योतिष प्रसाद वर्मा और अन्य के नाम से अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे विभिन्न बैंकों के दर्जनों पासबुक, चेकबुक तथा कई रुपे व वीजा डेबिट कार्ड बरामद किए जा चुके हैं।

    पुलिस ने एक ओप्पो एक्स 5G मोबाइल फोन और इंडियन बैंक का एक रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी जब्त किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और पैसे के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाया जा सके।