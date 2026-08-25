राउरकेला की पेंट फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा; प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, राउरकेला। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत राउरकेला शहर के ब्राह्मणी तरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत कलुंगा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कावेरी पेंट्स नामक एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है।

आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद लगातार जारी है।

आग बहुत तेजी से फैल रही चूंकि फैक्ट्री के अंदर पेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों और सामग्रियों का भारी भंडार मौजूद है, इसलिए आग बहुत तेजी से फैल रही है। दमकलकर्मी अपनी जान पर खेलकर लपटों को बुझाने और आग को आसपास के अन्य क्षेत्रों व इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।