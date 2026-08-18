राउरकेला में मोबाइल दुकान से सुलगी आग ने मार्केट कॉम्प्लेक्स को लिया चपेट में, 3 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। प्लांट साइट रोड के पास स्थित एक व्यस्त मार्केट कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

इस अग्निकांड में लाखों रुपये मूल्य का सामान और संपत्ति जलकर पूरी तरह खाक हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग सबसे पहले बाजार स्थित एक मोबाइल फोन की दुकान में भड़की।

देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों ने आसपास की अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की विकरालता इतनी तेज थी कि पड़ोसी दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा और बड़ी मात्रा में सामान जलकर राख हो गया।

दमकल की 3 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। हालांकि, आग की भयावहता को देखते हुए स्थिति पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका।

जिसके बाद दो और दमकल गाड़ियों को सेवा में लगाया गया। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझाया और आगे फैलने से रोका।

कारणों की जांच जारी, नुकसान का आकलन शुरू

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। नुकसान का सटीक आकलन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस दुर्घटना में लाखों रुपये की संपत्ति के नुकसान की आशंका है।