भारी बारिश से जलमग्न हुई स्मार्ट सिटी राउरकेला, जनजीवन अस्त-व्यस्त; संबलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद

जागरण संवाददाता, राउरकेला। बुधवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने स्मार्ट सिटी राउरकेला को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जलभराव का आलम यह है कि राउरकेला रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार पूरी तरह से पानी में डूब गया है।

वेदव्यास के विश्वकर्मा विहार और दांडियापाली इलाके में घरों के निचले हिस्से में पानी भर गया है। वहीं, उदितनगर के शीतलपाड़ा और लाल बिल्डिंग स्थित तेलुगु बस्ती के लगभग सभी घरों में बारिश का पानी लहरें मार रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।