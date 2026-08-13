भारी बारिश से जलमग्न हुई स्मार्ट सिटी राउरकेला, जनजीवन अस्त-व्यस्त; संबलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद
राउरकेला में बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जलभराव के कारण संबलपुर विश् ...और पढ़ें
HighLights
राउरकेला में भारी बारिश से शहर पूरी तरह जलमग्न।
रेलवे स्टेशन, आवासीय इलाकों में पानी भरा, यातायात ठप।
संबलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द, स्कूलों में छुट्टी।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। बुधवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने स्मार्ट सिटी राउरकेला को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जलभराव का आलम यह है कि राउरकेला रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार पूरी तरह से पानी में डूब गया है।
वेदव्यास के विश्वकर्मा विहार और दांडियापाली इलाके में घरों के निचले हिस्से में पानी भर गया है। वहीं, उदितनगर के शीतलपाड़ा और लाल बिल्डिंग स्थित तेलुगु बस्ती के लगभग सभी घरों में बारिश का पानी लहरें मार रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लगातार बारिश और जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। वेदव्यास से टीसीआई को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है।
शहर के इंदिरा नगर, मछली मार्केट बस्ती, मालगोदाम, तेलुगुपाड़ा, बंडामुंडा के तिलकनगर और रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार की पार्किंग भी पूरी तरह से पानी में डूब गई है।
दूसरी ओर, इस मूसलाधार बारिश का व्यापक असर शैक्षणिक गतिविधियों पर भी देखने को मिला है। संबलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गई।
आधिकारिक सूचना के अनुसार, भारी बारिश के कारण आज होने वाली +3 (स्नातक) कला एनईपी द्वितीय सेमेस्टर और सीबीसीएस बैक पेपर की परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है।
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बताया गया है कि रद्द की गई इन परीक्षाओं की आगामी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
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