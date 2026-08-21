राउरकेला सर्किट हाउस कांड: हथियारों की बरामदगी से सियासी गलियारों में हलचल, रसूख और संरक्षण पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, राउरकेला। इस्पात नगरी राउरकेला के अति-सुरक्षित माने जाने वाले पानपोष सर्किट हाउस में हथियारों की बरामदगी और आपराधिक तत्वों की मौजूदगी के मामले ने स्थानीय राजनीति में भारी हलचल पैदा कर दी है। पुलिस की छापेमारी में चार अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ अब तक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता और रसूख के दुरुपयोग को लेकर स्थानीय सियासत को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। जांच में यह बात सामने आई है कि जिस कमरे से शुरुआती गिरफ्तारियां और हथियारों की जब्ती हुई, वह कमरा कथित तौर पर स्थानीय नेता प्रकाश पासवान के नाम पर आरक्षित होने की बात विभिन्न हलकों में उछल रही है।

हालांकि पुलिस व प्रशासन ने इसका खुलासा नहीं किया है। उधर इंटरनेट मीडिया में नाम उछलने पर प्रकाश पासवान ने सफाई देते हुए कहा कि 21,22 व 23 अप्रैल उन्होंने अपने कुछ दोस्तों सर्किट हाउस में ठहरे थे तथा किराया व खाने का भुगतान कर वे चले गए थे। लेकिन जिस रूम में मेरे दोस्त ठहरे हुए थे तथा जहां से अपराधी पकड़े गए दोनों कमरे अलग-अलग है।

ऐसे में मेरा नाम उछालना गलत है। जो अपराधी पकड़े गए उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। उधर, पुलिस इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है कि किस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड वाले तत्वों को सरकारी अतिथि गृह में लंबे समय तक रुकने की सुविधा मिली। दूसरी ओर प्रकाश का नाम मामले में उछलने के बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता के आरोप में प्रकाश पासवान को पार्टी से निलंबित कर दिया है।

स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस घटना के बाद उन समीकरणों और संरक्षण पर जोरदार चर्चा शुरू हो गई है, जिनके सहारे ऐसे तत्वों का राजनीतिक दायरा फलता-फूलता रहा। क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रकाश पासवान का उभार अचानक नहीं हुआ।

कांग्रेस से राजनीति का सफर शुरू करने वाले प्रकाश बीते वर्षों में वे कभी रघुनाथपाली सुब्रत तराई के स्थानीय विधायक, कभी राउरकेला के विधायक शारदा प्रसाद नायक, तो कभी राज्यसभा सांसद दिलीप राय के राजनीतिक कार्यक्रमों और नजदीकी दायरों में सक्रिय रहे।

समय के साथ अपने राजनीतिक संपर्कों को बदलते हुए वे हाल ही में केंद्रीय मंत्री और सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम के राउरकेला नगर निगम प्रतिनिधि के पद तक पहुंचे। सवालों के घेरे में अब शहर की वह पूरी राजनीतिक संस्कृति आ गई है, जहां वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली नेताओं के इर्द-गिर्द ऐसे विवादित चेहरे आसानी से जगह बना लेते हैं।