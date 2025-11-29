Language
    राउरकेला- भुवनेश्वर रूट में फिर शुरू होगी हवाई सेवा, इस तारीख तक उड़ान भरेगा 9 सीटर विमान

    By Mahendra Mahato Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच 9 सीटर विमान सेवा (Rourkela To Bhubaneswar Flight) फिर से शुरू होने जा रही है। इससे ओडिशा के लोगों को दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में आसानी होगी। उम्मीद है कि यह विमान सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिससे संपर्क बेहतर होगा।

    राउरकेला में विमान सेवा फिर शुरू। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला हवाई अड्डा से साढ़े चार महीने बाद राउरकेला- भुवनेश्वर रूट में फिर एक बार दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में विमान सेवा शुरु होगी। इंडिया एयर वन डिप्टी सीएसओ रंजीत रेड्डी ने राउरकेला हवाई अड्डा का निरीक्षण किया।

    प्राथमिक सर्वे के बाद उन्होंने विमान उड़ान के लिए समझौता होने की बात कही है। इस रूट में केवल सेस्ना मॉडल 9 सीट वाला विमान चलाया जायेगा। यात्री संख्या बढ़ने पर ट्वीन अटर 19 सीटर विमान का उड़ना शुरु होगा। इससे पहले राउरकेला से एटीआर-72 विमान सेवा थी, जिसमें 90 फीसदी से अधिक सीट बुक रहते थे।

    एलायंस एयर ने बंद कर दी थी सेवा

    राउरकेला हवाई अड्डे से कोलकाता के बीच 15 जून तथा भुवनेश्वर के बीच 16 जुलाई से कोई विमान उड़ान नहीं भर पाया। सरकार के साथ समझौता करने वाली कंपनी एलायंस एयर ने अचानक सेवा बंद कर दी, जिसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे जिला के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

    राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरण को वैकल्पिक विमान सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। दूसरी ओर, राज्य सरकार 9 या 19 सीटों वाले विमानों को शुरू करने के लिए चर्चा कर रही है।

    9 सीटों वाला विमान फिर भरेगी उड़ान

    एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी रंजीत रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द नाै सीटों वाला विमान उड़ान भरेगा। भुवनेश्वर–कोरापुट, भुवनेश्वर–जयपुर और भुवनेश्वर–भवानीपटना के लिए विमान सेवा चला रही इंडिया वन एयरलाइन ने भी राउरकेला रूट के लिए सहमति दी है।

    यह कंपनी वर्तमान में 9 सीटों वाले छोटे विमान ही संचालित करती है। 2023 से राउरकेला में एलायंस एयर की सेवा चल रही थी। यह भले ही बहुत कम सुविधाजनक मानी गई हो, फिर भी लोगों को राहत मिलती थी। अब 9 सीटों वाला विमान यदि रोज 4 बार उड़ता है, तो दोनों दिशाओं में कुल 18 यात्रियों के यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

    इंडिगो एयरलाइंस से भी चल रही चर्चा 

    उधर, झारसुगुडा से मुंबई और दिल्ली के लिए एटीआर–72 से बेहतर सेवा दे रही इंडिगो एयरलाइंस से भी चर्चा चल रही है।स्टार एयर, जो 80 सीटों वाला विमान चलाती है, वह भी झारसुगुड़ा से देश के कई शहरों तक उड़ान भरती है, लेकिन राउरकेला रूट के लिए अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है।

    राउरकेला एयरपोर्ट की क्षमता एटीआर–72 के लिए उपयुक्त है, लेकिन एक साथ सिर्फ दो विमानों को रखने की जगह है। इससे समय प्रबंधन और कनेक्टिविटी बड़ी चुनौती बन जाती है। केवल राउरकेला–भुवनेश्वर के बीच उड़ान भरने से किसी एयरलाइन को आर्थिक लाभ नहीं होगा, इसलिए अन्य शहरों से भी जोड़ने की आवश्यकता है।

    राज्य सरकार के वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने पहले भी AAI को पत्र लिखकर मांग की थी कि राउरकेला विमान सेवा का संचालन विभाग स्वयं संभाले। यह बड़ा निर्णय है, इसलिए इसे विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में रखकर निर्णय लिया जाएगा।