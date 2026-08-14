राउरकेला से भुवनेश्वर के बीच फिर शुरू होगी हवाई सेवा, 72 सीटर विमान अक्टूबर से उड़ान भरेगा 

जागरण संवाददाता, राउरकेला। स्मार्ट सिटी राउरकेला के हवाई यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी और खुशियां लेकर आने वाली खबर है। करीब एक साल के लंबे इंतजार के बाद आगामी अक्टूबर महीने से राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक बार फिर 72 सीटर विमान आसमान में उड़ान भरेगा।

विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह पक्की जानकारी सामने आई है कि एलायंस एयर एक बार फिर अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में बीते दिन ओडिशा सरकार के परिवहन सचिव और एलायंस एयर के शीर्ष अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई।

इस अहम बैठक में विमानों का परिचालन पूरी तरह से सुचारू करने के लिए जरूरी तकनीकी बुनियादी ढांचे और समय-सारिणी पर विस्तार से मंथन किया गया। इस ठोस पहल से आम जनता को यह भरोसा मिल गया है कि अब उनकी हवाई यात्रा जल्द ही पहले की तरह सुगम और बाधारहित होने वाली है।

पिछले साल से बंद है उड़ान गौरतलब है कि इस रूट पर जनवरी 2023 से एलायंस एयर ने अपनी सेवाएं शुरू की थीं, लेकिन पिछले साल यानी जुलाई 2025 में विमान सेवाएं बंद हो जाने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

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हालांकि, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बीते एक दिसंबर से इस रूट पर इंडियावन एयर का 9 सीटर विमान उड़ान भर रहा है, लेकिन यात्रियों की भारी मांग के आगे यह छोटा विमान नाकाफी साबित हो रहा था। अब लगभग एक साल बाद फिर से एटीआर-72 जैसी बड़ी विमान सेवा शुरू होने की पक्की खबर ने स्थानीय व्यापारियों, पढ़ाई के लिए सफर करने वाले छात्र-छात्राओं और आम जनमानस को एक बड़ी राहत दी है। इससे लोगों में इस बात का विश्वास जग गया है कि अब उन्हें अपने जरूरी कामों और यात्राओं के लिए लंबे सफर या टिकट की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। राउरकेला से कोलकाता के बीच सीधा संपर्क बहुत जल्द भुवनेश्वर की सौगात के साथ-साथ राउरकेलावासियों के लिए एक और बड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। जानकारी मिली है कि एलायंस एयर के अधिकारियों ने राउरकेला-कोलकाता रूट पर भी विमान सेवा शुरू करने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

हालांकि, इस नए रूट को व्यावसायिक तौर पर लाभदायक बनाने के लिए एयरलाइंस की ओर से राज्य सरकार से कुछ विशेष प्रोत्साहन की मांग की गई है। अगर राज्य सरकार और एलायंस एयर के बीच इस सकारात्मक प्रस्ताव पर सहमति बन जाती है, तो राउरकेला से कोलकाता के बीच सीधा संपर्क बहुत जल्द एक हकीकत बन जाएगा।