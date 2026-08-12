राउरकेला एयरपोर्ट का संचालन जल्द संभालेगा AAI, भुवनेश्वर और कोलकाता की उड़ानें फिर होंगी शुरू
राउरकेला एयरपोर्ट का संचालन जल्द ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) संभालेगा, जिससे भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए विमान सेवा की बहाली का रास्ता साफ हो ...और पढ़ें
HighLights
भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए उड़ानें फिर से शुरू होंगी।
हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार होगा।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। राउरकेला से भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए विमान सेवा की बहाली का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है।
ओडिशा सरकार के वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अनुसार, राउरकेला एयरपोर्ट को जल्द ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इस हस्तांतरण के बाद हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और दोनों प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानों का मार्ग प्रशस्त होगा।
न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी 2025 के तहत प्रयास जारी
परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव संजीत कुमार दास द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में उड़ानों की स्थिति स्पष्ट की गई है। राज्य सरकार ने राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी 2025 लागू की है।
इसके तहत उड़ान भरने वाली एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) और अन्य आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
इसी नीति के तहत एलायंस एयर को राउरकेला-कोलकाता रूट पर उड़ान की मंजूरी दी गई थी, हालांकि कुछ परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण यह सेवा शुरू नहीं हो सकी थी।
बुनियादी ढांचे में होगा व्यापक सुधार
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट के एएआई को हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एएआई द्वारा कमान संभालते ही हवाई अड्डे के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिक विकास किया जाएगा।
एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर
इससे उड़ानों के संचालन में आने वाली तकनीकी और व्यावहारिक बाधाएं दूर होंगी। हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उपयुक्त एयरलाइन ऑपरेटरों की उपलब्धता और नियामक मानकों के अनुपालन के साथ राउरकेला-भुवनेश्वर और राउरकेला-कोलकाता रूटों पर उड़ानों को फिर से शुरू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने जनता के हित में राउरकेला की एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।