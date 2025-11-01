नौकरी से निकालने का बदला लेने के लिए रची डकैती की साजिश, कंपनी से 70 हजार लूटे, 8 गिरफ्तार
एक कंपनी से निकाले गए कुछ कर्मचारियों ने बदला लेने के लिए डकैती की साजिश रची। उन्होंने कंपनी से 70 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई रकम बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने डकैती की साजिश रची। बंदूक दिखाकर दो कर्मचारी का अपहरण कर बेरहमी से पीटा। इसके बाद वे कंपनी के ऑफिस में घुसकर लाखों रुपये लूट ले गए और कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर फरार हो गए।
कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल स्क्वाड टीम ने एक डकैती गिरोह का भंडाफोड़ कर आठ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
इस मामले में नयापल्ली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है और मास्टरमाइंड पुराने भुवनेश्वर के कांचासाही इलाके के निरंजन नंद उर्फ राजा (32), बरगढ़ ब्रिट कॉलोनी के रमाकांत पात्र उर्फ नीतू (25), नयापल्ली शास्त्रीनगर के हर्ष राउत (36), गंजाम कोदला इलाके के सागर कुमार साहू उर्फ बलिया (23), पुरुषोत्तमपुर के विपिन बेहेरा (32), कालू चरण प्रधान उर्फ कालिया (39), बिशिकेशन स्वाईं (40) और कविसूर्यनगर के राजेंद्र राउत उर्फ भूत (30) को गिरफ्तार किया है।
दोनों को नौकरी से निकाल दिया
पुलिस ने इनके पास से 70 हजार रुपये नकद, एक कार, खिलौना बंदूक और 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। निरंजन और रमाकांत पहले एक लिमिटेड कंपनी में चालक के रूप में काम करते थे। बार-बार काम में लापरवाही बरतने के कारण कुछ दिन पहले दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था।
बदला लेने के लिए उन्होंने डकैती की योजना बनाई ताकि कंपनी का सारा पैसा लूटा जा सके। इसके लिए उन्होंने हर्ष को साथ मिलाया और उसे मोटी रकम का कमीशन देने की डील की।
इस डील के अनुसार हर्ष ने डकैती में गंजाम गैंग को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। पूरी योजना बनने के बाद वे सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे थे। 3 तारीख को उन्होंने लूट को अंजाम दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।