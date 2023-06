Rath Yatra 2023: पुरी में सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम, पुलिस की 180 प्लाटून तैनात, हो चुका है मॉकड्रिल

जागरण संवाददाता, पुरी। Rath Yatra 2023: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध पवित्र रथयात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारी की गई है। रथयात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकले इसके लिए मॉक ड्रिल किया गया है।

भीड़ में रथ खींचने, मंदिर और रथ के अंदर और बाहर की घेराबंदी के साथ रिहर्सल किया गया है। आज नवयौवन दर्शन के लिए 60 प्लाटून पुलिस टीम तैनात की गई थी, जबकि मंगलवार को निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा के लिए 180 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

Sea of devotees have thronged @JagannathaDhaam for the darshan of the Lords on NabaJauban Darshan.

