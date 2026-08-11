रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी: टाटानगर और राउरकेला में लगेगी सेटलमेंट अदालत, WhatsApp से करें शिकायत

जागरण संवाददाता, राउरकेला। रेलवे कर्मचारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल की ओर से टाटानगर और राउरकेला में सेटलमेंट एवं ईएसीजी अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह अदालत दोनों स्थानों पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

इस अदालत का मुख्य उद्देश्य अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और सामान्य सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्य संबंधित मामलों व शिकायतों का निपटान करना है, ताकि पात्र लाभार्थियों को राहत मिल सके। मंडल कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पहली अदालत 23 अगस्त 2026 को टाटानगर के बागबेड़ा स्थित एमडीडीटीआई में लगाई जाएगी। इसके बाद 30 अगस्त 2026 को राउरकेला के ईएलएस स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अदालत का आयोजन किया जाएगा।