पुरी पटनाइकिया चौक तिहरा हत्याकांड: 5 दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना, संपत्ति विवाद में हुई थी 3 लोगों की हत्या

जागरण संवाददाता, पुरी। पुरी जिले के सत्यबादी थाना क्षेत्र अंतर्गत पटनाइकिया चौक इलाके में वर्ष 2019 में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दीपक रंजन साहू की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोषियों पर जुर्माना भी ठोका

अदालत द्वारा सजा पाए दोषियों में सुबल बेहरा, शंकर बेहरा, मीतू बेहरा, पुनिया बेहरा और चरण बेहरा शामिल हैं। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। घटना 14 जुलाई 2019 की है।

क्या था पूरा मामला?

सत्यबादी थाना क्षेत्र के व्यस्त पटनाइकिया चौक बाजार में शाम करीब 5 बजे दिनदहाड़े तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

मृतकों की पहचान पूर्णचंद्र बेहरा उर्फ पुनिया, उनके भाई कृष्णा बेहरा और उनके रिश्तेदार पंचुआ बेहरा के रूप में हुई थी। इस तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था।



घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सत्यबादी पुलिस ने मामला (संख्या 114/2019) दर्ज किया और सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



