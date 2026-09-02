ओडिशा श्रीमंदिर रत्नभंडार: 17वें दिन 8 घंटे से अधिक चली रत्नों की गिनती, 1978 की सूची से हुआ मिलान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। श्रीमंदिर के रत्नभंडार में चल रही रत्नों की गिनती 17वें दिन भी लंबे समय तक जारी रही। लगभग 8 घंटे 23 मिनट तक चली इस प्रक्रिया में हीरा, नीलम, मोती, माणिक्य समेत अन्य बहुमूल्य रत्नों का वर्ष 1978 की सूची के अनुसार पूरी तरह मिलान किया गया।

श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक डॉ. अरविंद पाढ़ी ने कहा कि महाप्रभु की कृपा से यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। अगले चरण की शुरुआत कब होगी, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। सुबह धूप पूजा के बाद विशेष टीम सुबह 11:30 बजे श्रीमंदिर के भीतर प्रवेश की। शाम 7:53 बजे गिनती का कार्य समाप्त हुआ। रत्नभंडार के अंदर मौजूद छह अलमारियों में से फिलहाल पांचवीं अलमारी के रत्नों की गिनती चल रही है। सभी रत्नों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, 3डी मैपिंग और कैटलॉग तैयार किया जा रहा है।

रत्न विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक रत्न और रत्न-पत्थर की पहचान की जा रही है। एक-एक रत्न की जांच और गिनती में लगभग एक घंटे का समय लग रहा है। डॉ. पाढ़ी ने बताया कि अतिरिक्त व्यवस्थाओं के साथ पूरी प्रक्रिया अत्यंत सावधानी और शुद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।

नए बक्से किए जाएंगे तैयार उन्होंने बताया कि मंगलवार को रत्नभंडार के भीतर रखे तीन लकड़ी के बक्सों का माप लिया गया था। उसी माप के आधार पर नए बक्से तैयार किए जाएंगे। लकड़ी के बक्सों में रखे रत्नों की गिनती पूरी होने के बाद उन्हें नए बक्सों में रखा जाएगा। अलमारियों में रखे रत्नों की गिनती समाप्त होने के बाद इन लकड़ी के बक्सों को खोला जाएगा। चूंकि रत्नभंडार के भीतर सीमित स्थान होने के कारण वहां बक्सों को खोलकर आभूषणों की गिनती करना संभव नहीं है, इसलिए यह कार्य खटशेज घर में किया जाएगा। इसके लिए खटशेज घर को पहले से तैयार किया जा रहा है।