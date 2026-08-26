'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर बढ़ा विवाद, पुरी शंकराचार्य ने रिलीज रोकने की उठाई मांग

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भगवान जगन्नाथ पर आधारित एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' और प्रस्तावित धारावाहिक 'जय जगन्नाथ' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोवर्धन मठ, पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने फिल्म में भगवान जगन्नाथ के कथित चित्रण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।

साथ ही उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की भी आवश्यकता बताई है। गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भुवनेश्वर की एले एनिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एनिमेटेड फिल्म और धारावाहिक को लेकर शंकराचार्य ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके बाद मुक्तिमंडप पंडित सभा ने भी इस विषय पर गजपति महाराजा को अवगत कराया।

शंकराचार्य ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को शास्त्रों और परंपराओं के विपरीत तरीके से प्रस्तुत करना 'अक्षम्य अपराध' है। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन किए बिना देवी-देवताओं को विकृत रूप में दिखाना न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि इससे भगवान जगन्नाथ की संस्कृति, दर्शन और परंपरागत रीति-रिवाजों की गलत व्याख्या भी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग मुक्तिमंडप पंडित सभा ने भी सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। शंकराचार्य का कहना है कि धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में परंपरागत मान्यताओं और शास्त्रीय प्रमाणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

'दारु ब्रह्म' स्वरूप के चित्रण पर आपत्ति शंकराचार्य ने कहा कि अथर्ववेद परिशिष्ट, गोपाल सहस्रनाम और अन्य ग्रंथों में वर्णित भगवान जगन्नाथ के 'दारु ब्रह्म' स्वरूप को विकृत रूप में दिखाना गंभीर विषय है। उन्होंने इसे धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन से भी जोड़ा।