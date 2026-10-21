पुरी स्टेशन जाने वाली 25 ट्रेनों का बदला रूट, खुर्दा रोड और मालतीपाटपुर से चलेंगी कई गाड़ियां

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जगन्नाथ पुरी रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 5/6 और 3/4 के उन्नयन कार्य को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया है।

इसके तहत कुछ ट्रेनें पुरी के बजाय खुर्दा रोड, साक्षीगोपाल और मालतीपाटपुर स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को इन्हीं वैकल्पिक स्टेशनों से रवाना किया जाएगा। यह व्यवस्था 21 अक्टूबर 2026 से 11 जनवरी 2027 तक अलग-अलग तिथियों में लागू रहेगी।

रेलवे के अनुसार, आधुनिकीकरण कार्य का उद्देश्य रेल परिचालन की सुरक्षा को मजबूत करना, परिचालन क्षमता बढ़ाना और रेलवे के बुनियादी ढांचे को अधिक विश्वसनीय बनाना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन के निर्धारित स्टेशन और परिचालन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। खुर्दा रोड पर समाप्त होगी कई ट्रेनों की यात्रा रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस (18125), जलेश्वर-पुरी ट्रेन (68441) और तालचेर-पुरी ट्रेन (68413) का 21 अक्टूबर 2026 से 11 जनवरी 2027 तक खुर्दा रोड स्टेशन पर समापन होगा।

शालीमार-पुरी एक्सप्रेस (18039) और भंजपुर-पुरी ट्रेन (18017) भी निर्धारित तिथियों पर खुर्दा रोड तक ही चलेंगी। इसी तरह संबलपुर-पुरी एक्सप्रेस (18303) निर्धारित अवधि में साक्षीगोपाल स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। मालतीपाटपुर पर समाप्त होंगी लंबी दूरी की ट्रेनें आधुनिकीकरण कार्य का असर लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर भी पड़ेगा। तिरुपति-पुरी एक्सप्रेस (17480), सियालदह-पुरी एक्सप्रेस (22201), लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पुरी एक्सप्रेस (12145), कामाख्या-पुरी एक्सप्रेस (15644 और 15640), इंदौर-पुरी एक्सप्रेस (20917), वलसाड-पुरी एक्सप्रेस (22909), श्रीगंगानगर-पुरी एक्सप्रेस (20471) तथा गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस (22973 और 12993) निर्धारित तिथियों पर मालतीपाटपुर स्टेशन तक ही चलेंगी।

इन ट्रेनों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के साथ जनवरी 2027 की कुछ तिथियां निर्धारित की गई हैं। सभी ट्रेनों पर यह बदलाव एक समान अवधि में लागू नहीं होगा। पुरी के बजाय दूसरे स्टेशनों से रवाना होंगी ट्रेनें रेलवे ने पुरी से खुलने वाली कई ट्रेनों के प्रारंभिक स्टेशन में भी अस्थायी बदलाव किया है। राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस की वापसी सेवा (18126), जलेश्वर-पुरी ट्रेन की वापसी सेवा (68442) और तालचेर-पुरी ट्रेन की वापसी सेवा (68414) 21 अक्टूबर 2026 से 11 जनवरी 2027 तक खुर्दा रोड से रवाना होंगी। शालीमार और भंजपुर जाने वाली संबंधित ट्रेनें भी निर्धारित तिथियों पर खुर्दा रोड से प्रस्थान करेंगी।

पुरी-संबलपुर एक्सप्रेस (18304) साक्षीगोपाल से रवाना होगी। वहीं, पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस (17479), पुरी-सियालदह एक्सप्रेस (22202), पुरी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (12146), पुरी-कामाख्या एक्सप्रेस (15643 और 15639), पुरी-इंदौर एक्सप्रेस (20918), पुरी-वलसाड एक्सप्रेस (22910), पुरी-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (20472) और पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस (22974 और 12994) निर्धारित तिथियों पर मालतीपाटपुर से रवाना होंगी।