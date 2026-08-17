पुरी में मछली चोरी के विवाद में नाबालिग की हत्या, चिलिका झील में फेंका शव; 18 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पुरी। कृष्णप्रसाद थाना क्षेत्र के रामलेनका पंचायत अंतर्गत कुमारपुर गांव के पास चिलिका झील में 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गणेश दास समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन नाव और हत्या में इस्तेमाल लकड़ी के डंडे भी बरामद किए हैं।

पुरी एसपी प्रतीक सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्य आरोपी गणेश दास को बुधवार को बालूगांव से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने चिलिका के विभिन्न टापुओं पर छापेमारी कर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित जाली, कृष्ण जाली, बाबुनी जाली, युवेश दास, मिथुन जाली, भारत दास, कान्हा बेहरा, सलिया जाली, कालिया दास, दशरथ बेहरा, कह्नई दास, दशरथ दास, अमूल्य जाली, विवेक बेहरा, कालू जाली, गोलख जाली और गोविंद गो केई के रूप में हुई है। सभी आरोपी खुर्दा जिले के बालूगांव थाना क्षेत्र के चंद्रपुट गांव के रहने वाले बताए गए हैं।

एसपी के अनुसार, 10 अगस्त की शाम शिकायतकर्ता चिन्मय बेहरा कुछ युवकों के साथ कुमारपुर गांव के पास चिलिका में नाव से मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और मछली सहित अन्य सामान चोरी करने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और आरोपियों ने लकड़ी के डंडों तथा अन्य सामान से हमला कर दिया।

हमले में दो लोग घायल हुए। चिन्मय बेहरा और उनका भाई किसी तरह मौके से निकलने में सफल रहे, लेकिन 15 वर्षीय ओम शिकारी लापता हो गया। इसके बाद चिन्मय ने 11 अगस्त को कृष्णप्रसाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया तो चिलिका से ओम का शव बरामद हुआ।

मामले में कृष्णप्रसाद थाने में हत्या का केस नंबर 212/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। सदर एसडीपीओ और थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित कई पुलिस टीमों ने बालूगांव और खुर्दा पुलिस की मदद से अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की।