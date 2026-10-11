खतरनाक शौक: सांप के साथ Instagram Reels बना रहे युवक को नाग ने डसा, मौत

जासं, पुरी। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक पुरी जिले के एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। नागसांप के साथ वीडियो बनाने के दौरान डसने से पुरी सदर थाना क्षेत्र के कंठपुर गांव निवासी तपन प्रधान की मौत हो गई।

तपन लंबे समय से सांप पकड़ने और उनके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए जाने जाते थे। उनकी इस आकस्मिक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

सांप पकड़कर बना रहे थे वीडियो

मिली जानकारी के अनुसार, तपन ने एक नागसांप को पकड़ा था और उसका वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान सांप ने पहले उनकी अंगुली में डस लिया और फिर उनकी कोहनी पर भी काट लिया।

गंभीर रूप से जहरीले सांप के डसने के बावजूद तपन ने साहस दिखाते हुए उसे एक डिब्बे में सुरक्षित बंद कर दिया। हालांकि, कुछ ही देर में जहर पूरे शरीर में फैलने लगा और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।

परिजन उन्हें तुरंत पहले एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे वीडियो

परिजनों के मुताबिक, तपन लंबे समय से सांप पकड़ने का कार्य करते थे। क्षेत्र में कहीं भी सांप निकलने की सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ने का प्रयास करते थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर सांपों के साथ बनाए गए कई वीडियो और रील्स पहले से मौजूद हैं।

स्नेक हेल्पलाइन ने उठाए सवाल

इस दर्दनाक घटना के बाद स्नेक हेल्पलाइन के संस्थापक शुभेंदु मल्लिक ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सांप पकड़ने वाले ऐसे लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है।

साथ ही, उनके कामकाज पर आवश्यक निगरानी और नियंत्रण भी होना चाहिए ताकि इस प्रकार की अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके।

परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग

मृतक तपन के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। इस त्रासदी के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि उनके आश्रितों का भरण-पोषण हो सके।

यह घटना एक बार फिर जहरीले सांपों के साथ लापरवाही बरतने और सोशल मीडिया पर लाइक्स व व्यूज पाने के लिए जान जोखिम में डालने के गंभीर परिणामों को उजागर करती है।

केवल अपने अनुभव के भरोसे जहरीले जीवों के साथ इस तरह के वीडियो बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। तपन की यह दुखद मौत लोगों को इस प्रकार के जोखिमों के प्रति एक बार फिर सतर्क करती है।