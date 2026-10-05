महाप्रसाद के साथ मांसाहारी भोजन बेचने का आरोप, पुरी में मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, पुरी। पवित्र श्रीक्षेत्र पुरी में महाप्रसाद की पवित्रता से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस लाइन के निकट स्थित एक होटल में मांसाहारी भोजन के साथ महाप्रसाद मिलाकर बेचे जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है।

घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल से महाप्रसाद के कुड़ुआ (मिट्टी के पात्र) को जब्त कर लिया।