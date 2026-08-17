शंकराचार्य मठ की तर्ज पर अन्य 45 मठों को भी मिले भूमि का अधिकार: पुरी के महंतों की सरकार से अपील

जागरण संवाददाता, पुरी। श्रीक्षेत्र पुरी के प्राचीन मठों की विजेस्थली (भूमि) को संबंधित मठों के नाम हस्तांतरित करने की मांग को लेकर मठाधीशों ने राज्य सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई है।

एमार मठ में आयोजित 'श्रीक्षेत्र मठाधीश सेवा संघ' की प्रेसवार्ता में मठाधीशों ने कहा कि वर्ष 2015 से लगातार सरकार के समक्ष यह विषय उठाया जा रहा है, लेकिन 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है।

बैठकों और चर्चाओं के नाम पर अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। मठाधीशों ने स्पष्ट किया कि मठ की विजेस्थली के लिए स्वयं मठ से ही धनराशि लेकर जमीन खरीदना पूरी तरह अनुचित है।

संघ ने मांग रखी कि आगामी जन्माष्टमी से पूर्व सरकार बिना किसी मूल्य और स्टांप शुल्क के विजेस्थली संबंधित मठों के नाम हस्तांतरित करने की आधिकारिक घोषणा करे।

ऐसा न होने की स्थिति में मठाधीशों ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े धार्मिक आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रेसवार्ता के दौरान मठाधीशों ने कहा कि करीब 45 प्राचीन मठों की जमीन और दस्तावेज श्रीमंदिर प्रशासन के पास चले गए हैं।

उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान श्रीमंदिर 12वीं शताब्दी का है, जबकि बड़ा देउल के सामने स्थित एमार मठ 11वीं शताब्दी से अस्तित्व में है।

इन मठों ने सदियों से श्रीमंदिर की परंपराओं, सुरक्षा, सामाजिक दायित्वों और अतिथि सत्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महंतों ने तर्क दिया कि सरकार ने हाल ही में करीब चार एकड़ की विजेस्थली शंकराचार्य मठ को बिना किसी शुल्क और स्टांप ड्यूटी के वापस की है।

उसी तर्ज पर अन्य सभी संबंधित 45 मठों को भी उनकी भूमि बिना किसी शुल्क के सौंपी जानी चाहिए। राधाबल्लभ मठ के महंत रामकृष्ण दास ने कहा कि आचार्यों ने भगवान जगन्नाथ को इष्ट मानकर अपनी संपत्तियां सेवा हेतु समर्पित की थीं।

उन्होंने सवाल उठाया कि त्याग की इस महान परंपरा को निभाने का यह परिणाम नहीं होना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मठों के रखरखाव और विकास कार्यों को लेकर उत्पन्न असमंजस पर भी चिंता व्यक्त की गई।



प्रेसवार्ता में श्रीक्षेत्र मठाधीश सेवा संघ के सचिव स्वामी शुभानंद पुरी, महंत नारायण रामानुज दास, महंत अधिकारी बंशीधर दास गोस्वामी, रघुवीर दास महाराज, महंत सुखराम दास महाराज और महंत नरसिंह रामानुज दास सहित कई प्रमुख मठाधीश उपस्थित रहे।