पुरी जगन्नाथ मंदिर में 3-4 महीने में बदलेगी दर्शन व्यवस्था, हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर (श्रीमंदिर) में श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अगले तीन से चार महीनों के भीतर क्यू (कतार) आधारित दर्शन व्यवस्था लागू की जाएगी। यह जानकारी ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी।

इस प्रस्तावित व्यवस्था पर चर्चा के लिए भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने की, जिसमें पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मंत्री हरिचंदन ने बताया कि नई दर्शन व्यवस्था को अगले तीन से चार महीनों के भीतर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत श्रद्धालु पांच रैंपों के माध्यम से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे। इन पांचों रैंपों पर एक समय में लगभग 50 श्रद्धालु एक साथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे। हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन नई कतार आधारित प्रणाली लागू होने के बाद दर्शन की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री हरिचंदन के अनुसार, व्यवस्था शुरू होने के बाद हर घंटे करीब 8,000 श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे।