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पुरी जगन्नाथ मंदिर में 3-4 महीने में बदलेगी दर्शन व्यवस्था, हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:26 AM (GMT+05:30)

पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर में अगले 3-4 महीनों में क्यू-आधारित दर्शन व्यवस्था लागू होगी, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा।

पुरी जगन्नाथ मंदिर में 3-4 महीने में बदलेगी दर्शन व्यवस्था

पुरी जगन्नाथ मंदिर में 3-4 महीने में बदलेगी दर्शन व्यवस्था

HighLights

  1. 3-4 महीने में क्यू-आधारित दर्शन व्यवस्था लागू होगी।

  2. हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकेंगे भगवान के दर्शन।

  3. श्रद्धालुओं के लिए भीड़ प्रबंधन और सुविधा में सुधार।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर (श्रीमंदिर) में श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अगले तीन से चार महीनों के भीतर क्यू (कतार) आधारित दर्शन व्यवस्था लागू की जाएगी। यह जानकारी ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी।

इस प्रस्तावित व्यवस्था पर चर्चा के लिए भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने की, जिसमें पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मंत्री हरिचंदन ने बताया कि नई दर्शन व्यवस्था को अगले तीन से चार महीनों के भीतर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत श्रद्धालु पांच रैंपों के माध्यम से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे। इन पांचों रैंपों पर एक समय में लगभग 50 श्रद्धालु एक साथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे।

हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

नई कतार आधारित प्रणाली लागू होने के बाद दर्शन की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री हरिचंदन के अनुसार, व्यवस्था शुरू होने के बाद हर घंटे करीब 8,000 श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे।

भीड़ प्रबंधन होगा बेहतर

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुव्यवस्थित करना और उन्हें अधिक सुविधाजनक व व्यवस्थित दर्शन अनुभव प्रदान करना है। इसके साथ ही श्रीमंदिर में आने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने, श्रद्धालुओं के आवागमन को सुचारु बनाने तथा विशेष अवसरों और भीड़भाड़ वाले समय में होने वाली अव्यवस्था को कम करने में भी मदद मिलेगी।