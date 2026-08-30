जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में चूहों और तिलचट्टों का आतंक, सेवायतों की बढ़ी चिंता

जागरण संवाददाता, पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में चूहों और तिलचट्टों की दोबारा मौजूदगी सामने आने से सेवायतों की चिंता बढ़ गई है। भगवान के पवित्र शरीर को किसी तरह की क्षति न पहुंचे, इसे लेकर मंदिर प्रशासन ने समस्या के स्थायी समाधान पर मंथन शुरू कर दिया है।

इसी सिलसिले में शुक्रवार को पुरी के जिला कलेक्टर दिब्यज्योति परिडा ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) कार्यालय में वरिष्ठ सेवायतों, छतीसा निजोग के नायक जनार्दन पटाजोशी महापात्र तथा दैतापति निजोग के सचिव के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद पटाजोशी महापात्र ने बताया कि रात में जब भगवान विश्राम करते हैं, तब गर्भगृह और आसपास के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। इसी दौरान चूहे और तिलचट्टे सक्रिय होकर मंदिर के भीतर घूमते हैं। कई बार इन्हें कनक मुंडी चंदुआ तक पहुंचते हुए भी देखा गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की परंपरा और शास्त्रीय विधानों में इनसे निपटने के लिए विशेष उपाय निर्धारित हैं। चूहों को पकड़ने के लिए जाल लगाए जाते हैं, जबकि तिलचट्टों को आकर्षित कर नियंत्रित करने के लिए गुड़ से भरे पात्र रखने की परंपरा बताई गई है।