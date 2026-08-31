पुरी में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ के रत्न भंडार के आभूषणों की गणना जारी, पारदर्शिता का रखा जा रहा पूरा ध्यान

जागरण संवाददाता, पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर (श्रीमंदिर) के रत्न भंडार में विराजमान भगवान महाप्रभु श्रीजगन्नाथ के रत्न आभूषणों की गणना और मिलान का कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई नियमावली के तहत किया जा रहा है।

यह जानकारी श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आभूषणों की बारीकी से जांच के कारण यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी निश्चित समय-सीमा बताना फिलहाल संभव नहीं है।

साढ़े सात घंटे चली आभूषणों की गिनती

मुख्य प्रशासक ने बताया कि प्रथम चरण में रत्न भंडार की गणना का कार्य 25 मार्च से 23 मई के बीच संपन्न हुआ था। इसके बाद, रथयात्रा में श्रीविग्रहों के श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाले रत्न-आभूषणों की गिनती का काम 19 जुलाई से शुरू किया गया।

सोमवार को इस प्रक्रिया का 16वां दिन था। महाप्रभु की सुबह की धूप नीति संपन्न होने के बाद सुबह 11:30 बजे से शाम 6:45 बजे तक (लगभग 7 घंटे 25 मिनट) गहन मिलान किया गया।

दान के आभूषणों की अलग सूची, तैयार होंगे 3 सेट

शेष बचे स्वर्ण आभूषणों व मूल्यवान सामग्रियों को गिनकर भंडार मेकाप सेवायतों के सुपुर्द कर दिया गया है। रत्न भंडार में श्रद्धालुओं द्वारा दान स्वरूप प्राप्त आभूषणों की एक पृथक सूची तैयार की जा रही है।

भीतरी रत्न भंडार में लकड़ी के बक्सों में रखी गई मूल्यवान वस्तुओं का माप लिया गया है, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया आगामी दिनों में पूरी होगी।

आभूषणों के वजन और माप का कार्य पूर्ण होने के बाद तीन आधिकारिक सेट तैयार कर उन्हें भीतरी भंडार में सुरक्षित रखा जाएगा।

रत्नों की जांच में लग रहा समय

अरविंद पाढ़ी के अनुसार, आभूषणों में जड़े हीरा, नीलम, मोती और माणिक्य जैसे बहुमूल्य रत्नों की पहचान व मूल्यांकन में समय लग रहा है। एक सेट के मिलान में औसतन 30 मिनट का समय लग रहा है।



उन्होंने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि 1978 में तैयार की गई सूची के आधार पर सभी आभूषण पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस संवेदनशील कार्य में न्यायमूर्ति, छत्तीसानियोग के नायक, जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकृत सदस्य सामूहिक रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।