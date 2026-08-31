पुरी जगन्नाथ मंदिर का फिर खुला खजाना, कड़ी निगरानी में शुरू हुई आभूषणों की गिनती 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी श्रीमंदिर के रत्न भंडार में रखे गए आभूषणों की गिनती और तौल का कार्य सोमवार से शुरू होगा, जो मंगलवार तक जारी रहेगा।

ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार यह कार्य विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि दो दिनों में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

रत्न भंडार की गिनती के चलते श्रद्धालुओं के दर्शन का समय कुछ कम हो सकता है। इस अवधि में भक्तों को केवल बाहरी काठ से ही दर्शन की सुविधा मिलेगी। श्रीमंदिर प्रशासन ने सभी सेवकों और श्रद्धालुओं से पूर्व की तरह सहयोग और सहायता की अपील की है।

आंतरिक रत्न भंडार की गिनती अंतिम चरण में आंतरिक रत्न भंडार (इनर रत्न भंडार) में रखी वस्तुओं की गिनती और सत्यापन का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों के अनुसार शेष कार्य इन दो दिनों के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

रथयात्रा के दौरान भी आभूषणों की गिनती और तौल का कार्य 2 घंटे 27 मिनट तक चला था। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से संबंधित नौ दुर्लभ आभूषणों की गिनती कर उनका मिलान किया गया था। हालांकि, उस समय झोबा कंठी की गिनती और तौल नहीं हो सकी थी, क्योंकि वह आभूषण देवताओं द्वारा धारण किया गया था।

इसके अलावा तीन अंटा पटी (कमरबंद), चांदी के रसिका, सुआथंतिया, तीन राहु रेखा और तीन रत्न चिता की गिनती और मिलान का कार्य पूरा किया जा चुका है।

जुलाई में भी हुई थी गिनती इस वर्ष जुलाई में भी रत्न भंडार में रखे आभूषणों की गिनती और तौल की गई थी। उस दौरान स्नान पूर्णिमा के अवसर पर देवताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले तथा श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित आभूषणों की जांच की गई थी। सभी आभूषणों का वजन किया गया था और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी।

विशेषज्ञों की निगरानी में हो रही जांच श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया था कि बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों के विशेषज्ञों की सहायता से गहनों की पहचान और सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य रत्न भंडार में मौजूद सभी आभूषणों का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना और उनकी स्थिति का दस्तावेजीकरण करना है।

रत्न भंडार की उच्चस्तरीय निगरानी टीम की देखरेख में होने वाली इस प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विशेषज्ञों के अलावा जेमोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर सहित अन्य विशेषज्ञों को लगाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ 3डी मैपिंग भी कराई जाएगी।