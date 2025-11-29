सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियो से पुरी में विवाद, SJTA ने गठित की जांच समिति

संवाद सहयोगी, पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा के एक वायरल वीडियो की जांच के लिए एक समिति गठित की और जनता से अपील की कि 12वीं शताब्दी के इस मंदिर से जुड़े किसी भी तथ्य को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य परखें।

कलेक्टर दिव्य ज्योति परिदा, जो एसजेटीए के उप मुख्य प्रशासक भी हैं, ने बताया कि यह कदम मिश्रा के यूट्यूब पोस्ट को लेकर फैली व्यापक नाराजगी के बाद उठाया गया है। वीडियो में कथित रूप से दावा किया गया था कि मंदिर आने वाले अविवाहित जोड़ों का 'राधा रानी के श्राप' के कारण ब्रेकअप हो सकता है। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया था कि राधा रानी को पुजारी सेवकों ने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया और उन्होंने मंदिर को श्राप दिया। हालांकि दैनिक जागरण स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

परिडा ने कहा कि वीडियो हमारे संज्ञान में आया है और एक समिति इसकी जांच कर रही है। प्रशासन ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठा रहा है जो मंदिर से जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करता है, अफवाहें फैलाता है या भ्रामक जानकारी साझा करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।