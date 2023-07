Draupadi Murmu मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिवसीय दौरे परओडिशा पहुंचेंगी। जानकारी के मुताबाकि राष्ट्रपति मुर्मु नई दिल्ली से वायु सेना के विशेष विमान से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। इसके बाद वे वहां से राजभवन जाएंगी। अगले दिन बुधवार यानी 26 जुलाई को वे कटक के चंडीमंदिर जाएंगी और वहां पूजा-अर्चना करेंगी। 27 जुलाई को वे ब्रह्मकुमारी केंद्र लाइटहाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगी

तीन दिवसीय दौरे पर कल ओडिशा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, कटक के चंडीमंदिर में करेंगी पूजा-अर्चना

