भुवनेश्वर में पार्षद के भाई और भतीजे पर गोली चलानेवाले को पुलिस ने दबोचा, अब तक चार गिरफ्तार

भुवनेश्वर में गाड़ी आमने-सामने आने के विवाद में आरोपियों ने पार्षद के भाई और भतीजे को गोली मार दी थी। गोली युवकों के पैर में लगी थी। इस मामले में पुलिस ने गोली चलानेवाले मुख्य आरोपी प्रभात मार्था को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे पहले दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इस तरह मामले में अबतक चार लोग गिरफ्तार हुए थे।

Bihar Crime: भुवनेश्वर में पार्षद के भाई और भतीजे पर गोली चलानेवाले को पुलिस ने दबोचा

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। राजधानी में पार्षद श्रीधर जेना के भाई शिखर और भतीजे रिंकू को गोली मारनेवाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। झारपड़ा इलाके में दहशत पैदा करने वाले मुख्य आरोपी प्रभात मार्था को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। इतना ही नहीं पुलिस ने प्रभात मार्था के एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। पुलिस ने इससे पहले दो लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार प्रभात पिछले निकाय चुनाव में भाजपा का पार्षद उम्मीदवार था। वारदात बुधवार रात करीब 11 बजे हुई। जब प्रजापति मंडप के पास प्रभात मार्था उर्फ गुल मार्था और पार्षद श्रीधर के बड़े भतीजे दीपक जेना का वाहन के आमने-सामने आ गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। खबर मिलने पर प्रभात के साथी और दीपक के चाचा श्रीधर, पिता शिखर और छोटा भाई आलोक वहां पहुंचे। बातों ही बात में स्थिति और खराब हो गई। प्रभात और उसके साथियों ने दो बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गईं। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत एक गोली शिखर के बाएं पैर में लगी जबकि दूसरी गोली आलोक के पैर में लगी। अन्य दो गोलियां दो अन्य लोगों के पैर को टच करते हुए निकल गई थी। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

