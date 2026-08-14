राउरकेला के जेपी अस्पताल में मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता राउरकेला। ब्राह्मणी तरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेपी अस्पताल में एक बेहद दुखद और अप्रत्याशित घटना सामने आई है। यहां साइकिल से गिरकर घायल होने के बाद इलाज करा रहे एक मरीज ने अस्पताल की चौथी मंजिल की कांच की खिड़की तोड़कर नीचे छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल मरीज को तुरंत रेस्क्यू कर इलाज शुरू किया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

मृतक की पहचान हाथीबाड़ी ताइंडा निवासी डेविड नितिन जोजो (32) के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस (नंबर 133/26) दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस जांच अधिकारी प्रियव्रत बेहरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डेविड बीते 9 तारीख को साइकिल से गिरने के कारण घायल हो गया था, जिसके बाद उसे जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 तारीख को उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। घटना से पहले उसकी मां अस्पताल में उससे मिलकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान, डेविड ने अचानक खिड़की का कांच तोड़ा और चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी।

घटना के तुरंत बाद उसे रेस्क्यू कर ओटी (ऑपरेशन थियेटर) ले जाया गया और उसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मरीज ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसे लेकर पुलिस हर पहलू से मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।