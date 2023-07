पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से OTP साझा करने के मामले में आरोपी अभिजीत संजय जंबुरे ने खुद को मीडिया के सामने निर्दोष बताया। कहा कि उसकी जानकारी के बिना ही उसके सिम कार्ड का इस्‍तेमाल किया है। हालांकि पाकिस्‍तानी खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और आतंकी संगठन आईएसआई के साथ संबंध पर कुछ नहीं कहा। वहीं पैसे के लेनदेन के सवाल पर भी कुछ नहीं बोला।

ओटीपी शेयरिंग केस में आरोपी अभिजीत संजय जंबुरे ने खुद को बताया निर्दोष।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : पाकिस्‍तानी खुफिया एजेंसी से ओटीपी शेयर करने के मामले में आरोपी अभिजीत संजय जंबुरे ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। अभिजीत ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसकी जानकारी के बिना उसके मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, इस दौरान उसने ओडिशा के पठानी सामंत लेंका को कई बार पैसे देने की बात स्वीकार की है। आरोपी अभिजीत ने मीडिया से बातचीत के दौरान पाकिस्‍तानी खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और आतंकी संगठन आईएसआई के साथ संबंध पर कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, उसने यह भी नहीं बताया कि उसने किसके उकसाने पर, कितना और किसे पैसा दिया। आरोपी ने कहा कि वह ना दानिश और खुराम और न ही किसी आईएसआई के एजेंट को जानता है और न ही उनसे बात करता है। अभिजीत से सच्चाई जानने के लिए एनआईए की टीम सोमवार को भुवनेश्वर पहुंच गई है। पांच में से तीन नंबर से बातचीत के मिले सबूत जानकारी के मुताबिक, रिमांड के तीसरे दिन भी एसटीएफ, एटीएस और आईबी संयुक्त रूप से अभिजीत से पूछताछ कर रही है। अभिजीत स्लीपर सेल की तरह काम करता था। जांच कर रही टीम टेरर फंडिंग के लिंक की भी पड़ताल कर रही है। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि अभिजीत अपने पांच मोबाइल नंबर में से तीन नंबरों के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों से बात करता था। मुंबई में इसके बैंक खातों का विवरण भी एसटीएफ मांगेगी। इन सवालों के जवाब तलाश रही जांच टीम एसटीएफ ने अभिजीत और अन्य आरोपियों के वित्तीय लेनदेन के बारे में खुफिया इकाई से जानकारी मांगी है। एसटीएफ जानना चाहती है कि किन खातों से कितना पैसा आया है? क्या अभिजीत के खाते में पाकिस्तान से पैसा आया है? अभिजीत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कहने पर आईएसआई एजेंट को कितने पैसे दिए? भारत में कितने पाकिस्तानी एजेंट सक्रिय हैं? अभिजीत के पठानी सामंत लेंका, सौम्य रंजन महांती और सरोज पटनायक सहित पांच आरोपियों के साथ कैसे संबंध हैं, जिन्हें 14 मई को ओटीपी शेयरिंग में गिरफ्तार किया गया था। जांच टीम इन सवालों के जवाब जानना चाहती है और इसलिए उससे मैराथन पूछताछ कर रही है।

Edited By: Deepti Mishra