बंगाल में रची गई थी Orangutan के तस्करी की साजिश, होटल मालिक की पत्नी-बेटी से 5 घंटे तक पूछताछ में कई खुलासे 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बालेश्वर जिले के भोगराई ब्लॉक स्थित रणकोठा आरक्षित वन से पांच ओरांगुटान बरामद होने के मामले में क्राइम ब्रांच की एसटीएफ की जांच लगातार जारी है।

बताया जा रहा है कि एसटीएफ के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पूरे मामले की साजिश पश्चिम बंगाल के दीघा स्थित ग्रैंड हेरिटेज होटल में रची गई थी। होटल मालिक जयंत माइती और उसका पुत्र सौम्यदीप माइती इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, दीघा का यह होटल मात्र चार महीने पहले ही शुरू हुआ था। हालांकि दोनों आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं और एसटीएफ अभी तक उन तक नहीं पहुंच सकी है। उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है।

ओरांगुटान तस्करी की जांच के दौरान एसटीएफ को एक काले रंग की थार गाड़ी के बारे में भी जानकारी मिली है। आशंका है कि आरोपी इसे छिपाकर देश छोड़कर फरार हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि orangutans कहां से लाए गए थे, उन्हें कहां पहुंचाया जाना था और बालेश्वर के जंगल में क्यों छोड़ दिया गया। जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज से यह पुष्टि हुई है कि ओरांगुटानों को होटल के भीतर लाया गया था।

होटल मालिक की पत्नी और बेटी से पूछताछ गौरतलब है कि 8 सितंबर को रणकोठा जंगल से ओरांगुटान बरामद हुए थे। 9 सितंबर को एसटीएफ ने जांच शुरू की और 10 सितंबर से आरोपी पिता-पुत्र के फरार होने की जानकारी मिली। एसटीएफ होटल की सीसीटीवी हार्ड डिस्क की भी जांच कर रही है, जिससे कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

आरोपियों तक पहुंचने के लिए एसटीएफ ने शुक्रवार को होटल मालिक की पत्नी और बेटी से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में माइती परिवार समेत कुल 12 लोगों के इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई गई है। संदिग्धों की सूची लगातार बढ़ने से मामले का रहस्य और गहराता जा रहा है।