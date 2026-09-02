ओडिशा में जादू-टोने के शक में महिला की हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 45 आरोपियों को किया बरी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गंजाम जिले के कबीसूर्यनगर थाना क्षेत्र के मधुराजहोली गांव में महिला की हत्या के चर्चित मामले में कोडला सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 45 आरोपितों को बरी कर दिया है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश नहीं कर सका। इस कारण सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।

49 लोगों को नामजद किया

जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर 2022 को मधुराजहोली गांव में एक महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों को उस पर कथित रूप से जादू-टोना करने का संदेह था। घटना के बाद महिला के पति ने कबीसूर्यनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में 49 लोगों को नामजद किया था, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपितों ने करीब डेढ़ वर्ष जेल में बिताया और बाद में उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त की। पिछले दो वर्षों से यह मामला कोडला सत्र न्यायालय में विचाराधीन था।

र्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक महारणा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने सभी 45 आरोपितों को बरी कर दिया।