Odisha Weather Update: झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल ओडिशा, IMD ने कहा- अगले दो दिनों तक नहीं कोई राहत

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में ओडिशा में भीषण गर्मी की स्थिति से कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि दो और दिनों तक गर्म और असहज करने वाले मौसम के रहने की संभावना है।

मौसम कार्यालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान (दिन के समय) में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसके बाद कई जिलों में इसमें मामूली गिरावट देखी जाएगी। मौसम कार्यालय के ट्वीट के अनुसार, ओडिशा में अगले तीन दिनों तक गर्मी बरकरार रहने की संभावना है।

इसके अलावा, राज्‍य के कई हिस्‍सों में तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री से ऊपर दर्ज की जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 तारीख के बाद तापमान में मामूली गिरावट की उम्‍मीद जताई जा रही है।

#WATCH | Odisha | "...we are expecting hot weather conditions to continue for the next 3 days. Apart from that, several places in Odisha will experience above normal temperature by 4-6 degrees. We have issued Orange warning...This condition will continue till 13th. We are… pic.twitter.com/EapkFS5AzA