Odisha Weather Update: ओडिशा में फिर एक्टिव होगा लो-प्रेशर! सितंबर के पहले हफ्ते तक लगातार बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में एक के बाद एक निम्न दबाव (लो-प्रेशर) प्रणाली बनने का सिलसिला जारी है।मौसम विभाग के ताजा आकलन के अनुसार 29 अगस्त तक एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में एक और लो-प्रेशर सिस्टम विकसित हो सकता है।

इस कारण राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है और सितंबर में शुष्क मौसम रहने की संभावना कम दिखाई दे रही है। 29 अगस्त तक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है।इसके प्रभाव से 29 अगस्त तक उसी क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

अगले दो सप्ताह के विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार 3 या 4 सितंबर के आसपास उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती परिसंचरण बन सकता है, जो आगे चलकर निम्न दबाव क्षेत्र का रूप ले सकता है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश अनुमान है कि राज्य में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी।28 अगस्त को बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केंदुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगढ़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, पुरी, खुर्दा और नयागढ़ जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर और बौद्ध जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

2 सितंबर तक बारिश का प्रभाव अधिक रहने की संभावना 2 सितंबर तक बारिश का प्रभाव अधिक रहने की संभावना है। इसके बाद भी मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।बारिश कम होने के कारण राज्य की विभिन्न नदियों का जलस्तर फिलहाल घटा है। किसी भी स्थान पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर नहीं है और सभी नदियों में पानी लगातार कम हो रहा है।

हीराकुंड जलाशय का जलस्तर गुरुवार शाम 6 बजे 624.08 फीट दर्ज किया गया। जलाशय में प्रति सेकंड 2 लाख 49 हजार 29 क्यूसेक पानी प्रवेश कर रहा है, जबकि 2 लाख 26 हजार 938 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।