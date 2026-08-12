Odisha Weather Update: ओडिशा में लो प्रेशर एरिया एक्टिव, 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट; वज्रपात से 10 की मौत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण बुधवार को निम्न दबाव क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) में बदल गया। इसके प्रभाव से ओडिशा में बारिश का दौर तेज होने की संभावना है।मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले पांच से छह दिनों तक लगातार वर्षा होने का पूर्वानुमान जारी किया है।कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है।

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 अगस्त को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी।अनुगुल और केंदुझर जिलों के एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।वहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, ढेंकानाल, मयूरभंज, पुरी और खुर्दा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग का कहना है कि 17 अगस्त तक राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका बनी हुई है।

वज्रपात बन रहा जानलेवा लगातार बदलते मौसम के बीच आकाशीय बिजली लोगों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। पिछले दो दिनों में वज्रपात से 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को सुंदरगढ़ जिले में बिजली गिरने से पांच लोगों की जान चली गई।

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जानकारी के अनुसार बालिशंकरा ब्लॉक में खेत में काम कर रही दो महिलाओं की वज्रपात से मौत हो गई। इसी तरह बणई क्षेत्र में खेत में काम कर रही दो अन्य महिलाएं भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं।

वहीं नुआगांव ब्लॉक में एक युवक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।सोमवार को भी वज्रपात ने पांच लोगों की जान ले ली थी।कटक जिले के माहांगा और चौद्वार क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई, जबकि मयूरभंज जिले में दो और खुर्दा जिले में एक व्यक्ति की जान चली गई।

मौसम विभाग की अपील मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गरज-चमक के समय खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे और जलाशयों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम की जानकारी लेकर ही खेतों में काम करने को कहा गया है।