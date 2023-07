जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Odisha Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव से अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में कुछ स्थानों पर गुरुवार दोपहर तक भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने कहा है कि 7 से 20 सेमी बारिश के साथ निचले इलाकों में वर्षा का पानी जमा हो सकता है और यातायात प्रबंधन में समस्याएं आ सकती हैं। जिला प्रशासन से स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है क्योंकि कुछ स्थानों पर भूस्खलन की आशंका है।

इसके अलावा नुआपड़ा, गजपति, कालाहांडी, रायगढ़ा, नवरंगपुर और बलांगीर जिलों में भारी वर्षा (7 से 11 सेमी) के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, नुआपड़ा, कालाहांडी, बलांगीर और बरगढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

