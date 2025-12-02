Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Odisha Weather: 4 दिसंबर से फिर बढ़ेगी ठंड, 2-4 डिग्री तक गिरेगा पारा; घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:02 AM (IST)

    ओडिशा में 4 दिसंबर से ठंड फिर बढ़ने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आएगी। 3 दिसंबर की रात अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ओडिशा में बढ़ेगी ठंड। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में पिछले कुछ दिनों से बढ़े तापमान की वजह से ठंड में कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है।

    मौसम विभाग के अनुसार 4 दिसंबर से ठंड दोबारा तेज होगी और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

    3 दिसंबर की रात राज्य के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। तटीय ओडिशा के कई हिस्सों में पारा 15 डिग्री या उससे ज्यादा रह सकता है।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को दारिंगबाड़ी में सबसे कम रात का तापमान 11.5 डिग्री दर्ज किया गया है। जी.उदयगिरी में 12.4, झारसुगुड़ा में 13.7, बौद्ध में 13.8, क्योंझर और फुलबानी में 14, राउरकेला में 14.5, ढेंकानाल और अनुगुल में 14.6, भद्रक में 14, कटक में 15, बलांगीर में 15.2, सुंदरगढ़ में 15.4 और नुआपड़ा व नवरंगपुर में 15.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फुलवाणी में सामान्य से 3 डिग्री अधिक तापमान दर्ज हुआ है। टिटिलागढ़ में सामान्य से 4.2, बलांगीर में 2.6, सुंदरगढ़ में 2.4 और क्योंझर में 1.1 डिग्री अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है।

    मंगलवार की ही तरह बुधवार को भी राज्य में घना कोहरा दिखाई दे सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बुधवार को सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा के साथ-साथ कोरापुट और अनुगुल के कुछ स्थानों पर घना कोहरा दिखाई दे सकता है।