Odisha Weather: 4 दिसंबर से फिर बढ़ेगी ठंड, 2-4 डिग्री तक गिरेगा पारा; घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य में पिछले कुछ दिनों से बढ़े तापमान की वजह से ठंड में कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है।

मौसम विभाग के अनुसार 4 दिसंबर से ठंड दोबारा तेज होगी और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

3 दिसंबर की रात राज्य के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। तटीय ओडिशा के कई हिस्सों में पारा 15 डिग्री या उससे ज्यादा रह सकता है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को दारिंगबाड़ी में सबसे कम रात का तापमान 11.5 डिग्री दर्ज किया गया है। जी.उदयगिरी में 12.4, झारसुगुड़ा में 13.7, बौद्ध में 13.8, क्योंझर और फुलबानी में 14, राउरकेला में 14.5, ढेंकानाल और अनुगुल में 14.6, भद्रक में 14, कटक में 15, बलांगीर में 15.2, सुंदरगढ़ में 15.4 और नुआपड़ा व नवरंगपुर में 15.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है।