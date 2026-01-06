Language
    Odisha Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव, अगले 4 दिन तक ठंड और कोहरा तेज होने का अलर्ट

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:40 AM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके अगले 24 घंटों में और सशक्त होने की संभावना है। इसके प्रभाव से ओडिशा में अगले चार दिनों तक ठं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से और उससे सटे पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार यह सिस्टम 5 जनवरी की शाम करीब 5:30 बजे विकसित हुआ।

    मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के भीतर यह और सशक्त होकर तेज हो सकता है। मौसम एजेंसियां लगातार इसकी निगरानी कर रही हैं।

    इस बीच ओडिशा में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं। आज से अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों में कंधमाल और कोरापुट जिलों के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों सहित कई जिलों में ठंड का असर और तेज हो गया है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आंतरिक और दक्षिणी ओडिशा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान बौद्ध जिले में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता घटकर मात्र 20 मीटर तक पहुंच गई।

    बालांगीर, कोरापुट और कंधमाल जिलों से भी इसी तरह के हालात की सूचना मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिनों तक ओडिशा के कई जिलों में तड़के और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।