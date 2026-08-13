Weather Update: ओडिशा में भारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र (लो-प्रेशर एरिया) का असर ओडिशा में दिखने लगा है।

मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी ओडिशा के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है।

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मयूरभंज, केंदुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, केंद्रापड़ा और आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और बालेश्वर जिलों में भी तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।