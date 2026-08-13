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    Weather Update: ओडिशा में भारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:34 PM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटो ...और पढ़ें

    एआई जनरेटेड फोटो

    एआई जनरेटेड फोटो

    HighLights

    1. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर।

    2. ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी।

    3. अगले 24 घंटे उत्तरी-दक्षिणी ओडिशा प्रभावित।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के निकट बने निम्न दबाव क्षेत्र (लो-प्रेशर एरिया) का असर ओडिशा में दिखने लगा है।

    मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी ओडिशा के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है।

    भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मयूरभंज, केंदुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, केंद्रापड़ा और आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है।

    इसके अलावा सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और बालेश्वर जिलों में भी तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

    मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

    प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और मछुआरों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
    मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, बिजली चमकने के समय खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।