Odisha Weather Updates: आंखमिचौली खेल रही बारिश से किसान परेशान, घट रहा हीरकुद बांध का जलस्तर

ओडिशा में जून महीने के अंतिम सप्ताह में सूबे में मानसून के सक्रिय हो जाने और लगातार तीन चार दिनों तक बारिश होने से किसानों में खुशी देखी जा रही थी जो अब कहीं गायब हो गई है। पहली जुलाई से अबतक संबलपुर जिला समेत अन्य कई जिलों में बारिश की आंखमिचौली जारी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी गलत साबित हो रहा है।

आंखमिचौली खेल रही बारिश से किसान परेशान घट रहा हीरकुद बांध का जलस्तर

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, संबलपुर: ओडिशा में जून महीने के अंतिम सप्ताह में, सूबे में मानसून के सक्रिय हो जाने और लगातार तीन चार दिनों तक बारिश होने से किसानों में खुशी देखी जा रही थी, जो अब कहीं गायब हो गई है। पहली जुलाई से अबतक संबलपुर जिला समेत अन्य कई जिलों में बारिश की आंखमिचौली जारी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी गलत साबित हो रहा है। ऐसे में, खरीफ फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहली जुलाई से पांच जुलाई के बीच संबलपुर जिला के बामड़ा, धनकौड़ा, जमनकिरा, जुजुमुरा, कुचिंडा, मानेश्वर, नाकटीदेऊल, रेढ़ाखोल और रेंगाली ब्लॉक में एक मिमी बारिश भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। आसमान से बरस रही आग आषाढ़ की तरह सावन के महीने में भी आसमानी से बारिश के बजाय आग बरस रही है। दिन का तापमान भी 38 डिग्री से अधिक और आद्रता भी 60 फीसद से अधिक रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसे में, ना केवल किसान बल्कि आम और खासलोग भी मुश्किल में हैं। हीराकुद बांध का बढ़ने लगा था जलस्तर उधर, हीराकुद बांध के ऊपरी मुहाने पर एक सप्ताह पहले हुई बारिश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी पर निर्मित कलमा बैरेज के समस्त गेट खोल दिए थे, जिससे हीराकुद बांध के जलभंडार का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा था। अब, हीराकुद बांध के ऊपरी मुहाने पर भी बारिश नहीं के बराबर होने से बांध के जलभंडार में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा भी काफी कम हो गई है और बांध का जलस्तर भी 606 फुट से नीचे खिसकना शुरु हो गया है, जो समूचे सूबे के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।

Edited By: Yashodhan Sharma