ओडिशा में एथेनॉल वाहनों का परमिट शुल्क पूरी तरह माफ, इलेक्ट्रिक और मेथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को भी राहत
ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और मेथेनॉल से चलने वाले परिवहन वाहनों के परमिट शुल्क को माफ कर दिया है। यह कदम स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है।
HighLights
इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल वाहनों का परमिट शुल्क माफ।
स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल।
छोटे मालवाहक वाहनों को छूट का लाभ नहीं।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
अब राज्य में चलने वाले इलेक्ट्रिक (ई-वाहन), एथेनॉल और मेथेनॉल ईंधन से संचालित परिवहन वाहनों को परमिट शुल्क नहीं देना होगा। वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को पारंपरिक ईंधन के विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नई व्यवस्था के तहत पात्र वाहनों को परिवहन प्राधिकरण से परमिट तो लेना होगा, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
हालांकि, 3000 किलोग्राम से कम सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले मालवाहक वाहन इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे। यानी छोटे मालवाहक वाहनों को परमिट शुल्क में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत परमिट प्राप्त करना सभी संबंधित वाहनों के लिए अनिवार्य रहेगा। केवल परमिट शुल्क को माफ किया गया है, अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि वाहनों का वैध पंजीकरण, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) तथा अन्य सभी सरकारी करों का भुगतान और नियमों का पालन पहले की तरह अनिवार्य रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से राज्य में इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों की संख्या बढ़ेगी तथा प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
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