Odisha: मयूरभंज में तेंदुए की 4 खाल के साथ तीन गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर वन विभाग की टीम ने की थी छापेमारी

Odisha Crime News ओडिशा के वन विभाग अधिकारियों ने रविवार को मयूरभंज जिले के बहल्दा इलाके में छापेमारी कर तेंदुए की चार खालें बरामद की हैं। बारीपदा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और रायरंगपुर के वन अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान तेंदुए की खाल को अवैध रूप से रखने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

मयूरभंज में तेंदुए की चार खाल के साथ तीन गिरफ्तार। (जागरण फोटो)

