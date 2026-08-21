₹10.74 लाख नकद, मकान-प्लॉट और जवाहरात... ओडिशा में तहसीलदार के पास मिली अकूत दौलत 

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के लाठीकाटा के तहसीलदार-सह-उप-पंजीयक (ओएएस) मुरलीधर उर्मल के खिलाफ चल रही जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

सुंदरगढ़ और राउरकेला में उनके विभिन्न ठिकानों पर की गई छापामारी के दौरान 5.74 लाख रुपये की अतिरिक्त नकदी बरामद की गई है।

गौरतलब है कि गुरुवार दिन ही मुरलीधर उर्मल को 5 लाख रुपये की संदिग्ध और बेहिसाबी नकदी ले जाते हुए बीच रास्ते में पकड़ा गया था। इस ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 10.74 लाख रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है।

करोड़ों की संपत्ति छापामारी के दौरान नकदी के अलावा उनकी भारी मात्रा में अन्य संपत्तियों का भी पर्दाफाश हुआ है। जांच टीम ने सुंदरगढ़ के करमडीही में करीब 3700 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी एक शानदार दो मंजिला इमारत का पता लगाया है।