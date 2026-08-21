₹10.74 लाख नकद, मकान-प्लॉट और जवाहरात... ओडिशा में तहसीलदार के पास मिली अकूत दौलत
लाठीकाटा के तहसीलदार मुरलीधर उर्मल के खिलाफ चल रही जांच में 10.74 लाख रुपये नकद और अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी में सुंदरगढ़ व राउरकेला में मकान, छह प्लॉट, 66.10 लाख बैंक जमा और सोने-चांदी के गहने मिले हैं।
HighLights
तहसीलदार मुरलीधर उर्मल के ठिकानों पर छापेमारी की गई।
कुल 10.74 लाख रुपये की नकदी जब्त हुई।
मकान, प्लॉट, गहने, बैंक जमा भी उजागर हुए।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के लाठीकाटा के तहसीलदार-सह-उप-पंजीयक (ओएएस) मुरलीधर उर्मल के खिलाफ चल रही जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
सुंदरगढ़ और राउरकेला में उनके विभिन्न ठिकानों पर की गई छापामारी के दौरान 5.74 लाख रुपये की अतिरिक्त नकदी बरामद की गई है।
गौरतलब है कि गुरुवार दिन ही मुरलीधर उर्मल को 5 लाख रुपये की संदिग्ध और बेहिसाबी नकदी ले जाते हुए बीच रास्ते में पकड़ा गया था। इस ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 10.74 लाख रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है।
करोड़ों की संपत्ति
छापामारी के दौरान नकदी के अलावा उनकी भारी मात्रा में अन्य संपत्तियों का भी पर्दाफाश हुआ है। जांच टीम ने सुंदरगढ़ के करमडीही में करीब 3700 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी एक शानदार दो मंजिला इमारत का पता लगाया है।
इसके साथ ही, सुंदरगढ़ और राउरकेला शहर के बाहरी इलाकों में छह बेशकीमती भूखंड (प्लॉट) भी उजागर हुए हैं, जो उनके द्वारा अर्जित किए गए थे। इस पूरी कार्रवाई में बहुमूल्य आभूषण और बैंक बैलेंस की जानकारी भी सामने आई है।
टीम ने 241 ग्राम सोने के आभूषण और 635 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए हैं। इसके अलावा, विभिन्न बैंकों, डाकघरों और जीवन बीमा पॉलिसियों में कुल 66.10 लाख रुपये की जमा राशि के दस्तावेज भी मिले हैं।
सुख-सुविधाओं और वाहनों की बात करें तो उनके पास से एक चौपहिया वाहन (हुंडई ग्रैंड आई-10 स्पोर्ट्स) और तीन दोपहिया वाहन भी पाए गए हैं। फिलहाल मामले की आगे की छानबीन और संपत्तियों का मूल्यांकन लगातार जारी है।
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