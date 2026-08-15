ओडिशा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से पीईटी शिक्षक की मौत, 3 छात्र गंभीर
ओडिशा के बालेश्वर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान एक स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। हाईवोल्टेज करंट लगने से खेल शिक्षक प्रियब्रत बेहरा की मौत हो गई और तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
HighLights
स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में शिक्षक की करंट से मौत।
बालेश्वर के स्कूल में तीन छात्र गंभीर रूप से घायल।
ध्वजारोहण के दौरान हाईवोल्टेज तार की चपेट में पाइप।
ऊपर से गुजर रही बिजली की तार की चपेट में आया पाइप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे स्कूल में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं।
इसी दौरान खेल शिक्षक प्रियब्रत बेहरा ध्वजारोहण के लिए लोहे का पाइप (ध्वजदंड) लेकर मैदान की ओर जा रहे थे।
इलाज के दौरान शिक्षक ने तोड़ा दम, छात्र अस्पताल में भर्ती
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पर्व के दिन हुए इस दुखद हादसे से पूरे क्षेत्र और शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।