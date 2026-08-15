ओडिशा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से पीईटी शिक्षक की मौत, 3 छात्र गंभीर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के दौरान ओडिशा के बालेश्वर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है।

सिमुलिया स्थित एक विद्यालय में ध्वजारोहण की तैयारी करते समय हाईवोल्टेज करंट लगने से खेल शिक्षक की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से झुलस गए।

घटना के बाद से पूरे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। मृतक की पहचान जलेश्वर क्षेत्र के निवासी प्रियब्रत बेहरा के रूप में हुई है, जो स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) के पद पर तैनात थे।

ऊपर से गुजर रही बिजली की तार की चपेट में आया पाइप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे स्कूल में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं।