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    ओडिशाः जंगल उजड़े तो गांव बने शिकार, सुंदरगढ़ में हाथियों के खौफ से 7 साल में 700 परिवार बेघर

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:15 PM (IST)

    हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पिछले सात सालों में 700 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया है। ...और पढ़ें

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    HighLights

    1. सुंदरगढ़ में हाथियों के हमले से 700 परिवार बेघर हुए।

    2. वन्यजीवों का आवास छिनने से मानव-हाथी संघर्ष बढ़ा।

    3. वन विभाग के प्रयास हाथियों को रोकने में विफल रहे।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। रात का सन्नाटा, अचानक भारी भरकम कदमों की आहट और फिर... पल भर में जीवन भर की गाढ़ी कमाई से बना घर मलबे में तब्दील हो जाता है।

    ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में यह कोई डरावनी फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि पिछले सात सालों से यहां के ग्रामीणों की खौफनाक हकीकत है।

    हाथियों और इंसानों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने न सिर्फ वन विभाग की नींद उड़ा दी है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दी है।

    पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे सुंदरगढ़ में कभी इन हाथियों का शांति से बसेरा हुआ करता था। लेकिन खदानों के विस्तार और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इनसे इनका प्राकृतिक घर छीन लिया है।

    hathi

    इंसान ने जब हाथियों के जंगल छीने, तो भूख और एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इन बेजुबानों ने इंसानी बस्तियों का रुख कर लिया।

    अब जैसे ही खेती का मौसम शुरू होता है, हाथियों के झुंड जंगल छोड़कर गांवों में घुस आते हैं। फसल कटाई तक और उसके बाद भी ये विशालकाय जीव लगभग पूरे साल गांवों के आसपास के जंगलों में ही डेरा जमाए रहते हैं।

    रात में बोलते हैं धावा

    रात ढलते ही भोजन की तलाश में ये झुंड बस्तियों पर धावा बोलते हैं, खड़ी फसलें रौंद देते हैं और घरों को पलक झपकते ही तहस-नहस कर देते हैं।

    विनाश के पिछले सात सालों के आंकड़े किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी हैं। वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक, इन सात वर्षों में 700 से अधिक परिवार अपना आशियाना खोकर पूरी तरह बेघर हो चुके हैं, जबकि 1,600 से अधिक घरों को भारी नुकसान पहुंचा है।

    तबाही के इस मंजर को साल-दर-साल देखें, तो 2019 में 257 घर पूरी तरह तोड़ दिए गए थे। इसके बाद 2020 में 50 घर पूरी तरह और 98 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

    साल 2021 में 135 परिवारों का घर पूरी तरह उजड़ गया और 226 घरों को नुकसान पहुंचा। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका; 2022 में 177 घर, 2023 में 46 घर, 2024 में 11 घर और हाल ही में 2025 में 45 घर पूरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए।

    इन सालों में सैकड़ों अन्य घर आंशिक रूप से भी टूटे हैं, जिससे लोगों को हर साल भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

    वर्तमान में सुंदरगढ़ जिले में तीन दर्जन से अधिक हाथी खुलेआम घूम रहे हैं। कुतरा और बड़गांव क्षेत्र में अकेले 25 हाथियों का एक बड़ा झुंड डेरा डाले हुए है, जबकि अन्य इलाकों में भी 8 से 10 हाथी अलग से विचरण कर रहे हैं।

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    किसानों की एकड़-दर-एकड़ फसल हर दिन बर्बाद हो रही है और जान-माल का खतरा लोगों के सिर पर हर पल मंडराता रहता है।

    वन विभाग को ठहरा रहे जिम्मेदार

    हाथियों के इस खौफनाक आतंक से त्रस्त ग्रामीण अब वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विभाग के सारे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं।

    वन विभाग की टीम जब भी हाथियों को भगाने की कोशिश करती है, तो यह महज एक 'लुकाछिपी का खेल' बनकर रह जाता है।

    हाथियों को एक गांव से खदेड़ा जाता है, तो वे दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और एक जंगल से भगाए जाने पर वे किसी दूसरी आबादी के नजदीक जाकर उत्पात मचाने लगते हैं।

    जिले के सुंदरगढ़, राउरकेला और बोनाई वन मंडलों में अब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू होती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विकास की अंधी दौड़ में जंगल ही नहीं बचेंगे, तो ये बेजुबान जाएंगे कहां और गांव वालों की यह तबाही आखिर कैसे रुकेगी?

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