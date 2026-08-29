ओडिशा में छात्र संसद चुनाव को लेकर सियासत तेज, छात्र कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। छात्र संसद चुनाव को लेकर ओडिशा में सियासत तेज हो गई है। छात्र कांग्रेस ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द छात्र संसद चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के सामने विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।

कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में छात्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभूति महापात्र ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से राज्य में छात्र संसद चुनाव नहीं कराए गए हैं। सरकार लगातार विभिन्न बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में कई ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई थी। वहीं, भाजपा ने भी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में छात्र संसद चुनाव कराने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया।

महापात्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने भी एबीवीपी के एक कार्यक्रम में छात्र संसद चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी को नजरअंदाज कर रही है।