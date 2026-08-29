ओडिशा में छात्र संसद चुनाव को लेकर सियासत तेज, छात्र कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
छात्र कांग्रेस ने ओडिशा में छात्र संसद चुनाव न होने पर राज्य सरकार को चेतावनी दी है।
HighLights
2017 से ओडिशा में छात्र संसद चुनाव नहीं हुए।
छात्र कांग्रेस ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
चुनाव न होने पर कॉलेजों के सामने प्रदर्शन की चेतावनी।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। छात्र संसद चुनाव को लेकर ओडिशा में सियासत तेज हो गई है। छात्र कांग्रेस ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द छात्र संसद चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के सामने विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।
कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में छात्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभूति महापात्र ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से राज्य में छात्र संसद चुनाव नहीं कराए गए हैं। सरकार लगातार विभिन्न बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में कई ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई थी। वहीं, भाजपा ने भी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में छात्र संसद चुनाव कराने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया।
महापात्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने भी एबीवीपी के एक कार्यक्रम में छात्र संसद चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी को नजरअंदाज कर रही है।
छात्र कांग्रेस ने सरकार से तत्काल चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर के कॉलेजों के सामने चरणबद्ध आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे।
इस दौरान एफएम कॉलेज छात्रा हत्या प्रकरण का मुद्दा भी उठाया गया। महापात्र ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलने तक छात्र कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
मुख्य बातें
- 2017 से नहीं हुए छात्र संसद चुनाव।
- छात्र कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप।
- सभी कॉलेजों के सामने प्रदर्शन की दी चेतावनी।
- एफएम कॉलेज छात्रा हत्या मामले में न्याय की मांग दोहराई।
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