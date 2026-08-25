रात को साथ सोए, सुबह एक साथ टूटी सांसें... ओडिशा में सांप के काटने से चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले हाथीओड़ा गांव में एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां सर्पदंश (सांप के काटने) के कारण दो मासूम भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों की पहचान 10 वर्षीय समीर हरो और उसकी 7 वर्षीय छोटी बहन सायरन हरो के रूप में हुई है। इस अकल्पनीय घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ सांप के काटने से दादा और पोती की भी मौत हो गई है।

भोजन करने के बाद बिस्तर पर सो रहे थे प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीती रात समीर और सायरन अपने माता-पिता के साथ रात का भोजन करने के बाद बिस्तर पर सो रहे थे। तड़के करीब तीन बजे अचानक समीर ने पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की और अपने पिता को जगाया।

इसके कुछ ही समय बाद उसकी छोटी बहन सायरन ने भी बिल्कुल वैसी ही तकलीफ होने की बात कही। बच्चों की बिगड़ती हालत को देखकर घबराए परिजन उन्हें आनन-फानन में पहले स्थानीय अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों बच्चों को वहां से राउरकेला सरकारी अस्पताल (आरजीएच) लाया गया। राउरकेला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया।