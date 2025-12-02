Odisha News: पीएम श्री विद्यालय के 41 आवासीय छात्र पेट दर्द से पीड़ित, 35 स्टूडेंट अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कोरापुट जिले के बैपारिगुड़ा ब्लॉक स्थित शिरिबेड़ा पीएम श्री विद्यालय के हॉस्टल के 35 आवासीय छात्र पेट दर्द की शिकायत के बाद बैपारिगुड़ा मेडिकल में भर्ती किए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, हॉस्टल के छात्र रात का भोजन करने के बाद सोने चले गए थे। रात लगभग साढ़े 9 बजे कुछ बच्चों ने पेट दर्द होने की शिकायत रसोइये से की।

धीरे-धीरे हॉस्टल के अधिकांश छात्रों ने पेट दर्द की जानकारी दी, जिसके बाद प्रधानाचार्य कुलमणि जेना ने तीन बोलेरो गाड़ियों से 35 छात्रों को बैपारिगुड़ा मेडिकल में भर्ती कराया।

बैपारिगुड़ा और रामगिरी की मेडिकल टीम शिरिबेड़ा पीएम श्री विद्यालय के हॉस्टल पहुंची और शेष 6 बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। इस संबंध में डॉक्टरों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण पता चल सकेगा।