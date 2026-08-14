ओडिशा: आधार कार्ड न होने पर स्कूल ने दाखिला देने से किया इनकार, नाती-नातिनों के लिए दर-दर भटक रही नानी

जागरण संवाददाता, राउरकेला। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सुंदरगढ़ शहर के रंगाढीपा प्राथमिक विद्यालय में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र न होने का हवाला देकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है।

स्थिति यह है कि पिछले एक साल से एक बेबस नानी अपने नाती-नतिनयों का नाम स्कूल में लिखवाने के लिए सरकारी दफ्तरों और स्कूल के चक्कर काटकर थक चुकी है, लेकिन व्यवस्था की संवेदनहीनता के आगे उसकी एक नहीं सुनी जा रही है।

सुंदरगढ़ के कॉलेजपाड़ा की रहने वाली बुजुर्ग महिला रेखा पेंठे पर अपनी दो बेटियों, गीता और निकिता के पांच बच्चों के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी है। शादी के बाद भी दोनों बेटियां अपने परिवार के साथ मां के पास रहती थी। गीता का दो बेटा तथा निकिता का द बेटी व एक बेटा है।

2019 में गीता के पति मंटू बेहरा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसी तरह मिस्त्री का काम करने वाले पति प्रदीप कालो व तीन बच्चों को छोड़कर निकिता कही चली गई है। जिसे बाद दो लड़कियों व तीन लड़कों का भार एक तरह से नानी रेखा के ऊपर आ गया था।

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ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग रेखा शहर में घूम-घूम कर मछली बेचती है और किसी तरह अपने नाती-नतिनयों का पेट पाल रही है। गीता का बड़ा बेटा 9वीं कक्षा में पड़ता है। जबकि छोटा बेटा तथा निकिता की दोनों बेटी व बेटा में से किसी का न आधार कार्ड है न ही जन्म प्रमाण पत्र।

बच्चों की उम्र पढ़ने-लिखने की हो गई है, यह सोचकर वह उन्हें लेकर रंगाढ़ीपा प्राथमिक विद्यालय गई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र न होने की बात कहकर दाखिला देने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें वापस लौटा दिया।

इन दस्तावेजों को बनवाने के लिए बुजुर्ग महिला महीनों से इस ऑफिस से उस ऑफिस की खाक छान रही है, लेकिन सरकारी काम की सुस्त रफ्तार के कारण अब तक बच्चों के दस्तावेज नहीं बन पाए हैं और वे शिक्षा से वंचित हैं।

यह अत्यंत संवेदनशील मामला जब सुंदरगढ़ के पूर्व नगरपाल (चेयरमैन) बेणुधर तांडिया के संज्ञान में आया, तो उन्होंने खुद स्कूल प्रबंधन से बच्चों को दाखिला देने का अनुरोध किया। लेकिन आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उनकी अपील भी अनसुनी कर दी। इसके बाद श्री तांडिया ने इस पूरे मामले को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने की बात कही है।

आरटीई के नियमों के अनुसार 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी बच्चे के पास पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, तो भी स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों की सहायता करनी चाहिए न कि उन्हें लौटा देना चाहिए।

इस पूरे मामले पर विद्यालय की प्रधान शिक्षिका पंकजिनी पटेल ने अपनी सफाई में कहा है कि यू-डायस डेटा के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, हालांकि उन्होंने दावा किया कि दाखिले के लिए मना नहीं किया गया है।