ओडिशा के 575 किमी लंबे समुद्री तट की सुरक्षा परखने उतरी एजेंसियां, पारादीप में 'सागर कवच-2' अभ्यास शुरू

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के समुद्री तट और बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पारादीप में दो दिवसीय संयुक्त सुरक्षा अभ्यास ‘सागर कवच-2’ शुरू हुआ है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का आकलन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस बार के अभ्यास में 18 से अधिक विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी एवं जवान भाग लिए हैं।

इस अभ्यास में कस्टम विभाग, अग्निशमन सेवा, ओडिशा पुलिस, वन विभाग, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, खुफिया विभाग, ओड्राफ और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र में संदिग्ध नौकाओं की जांच, संचार व्यवस्था, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी।

575 किलोमीटर लंबा समुद्री तट रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ओडिशा का 575 किलोमीटर लंबा समुद्री तट रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में समुद्री मार्ग से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, घुसपैठ या आतंकी साजिश को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क और समन्वित रहना आवश्यक है।