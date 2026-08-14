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ओडिशा के सुंदरगढ़ में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को रौंदा, पति-पत्नी की मौके पर मौत, 3 साल का मासूम गंभीर

By Kamal Kumar Biswas Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:01 PM (IST)

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका तीन वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

ओडिशा के सुंदरगढ़ में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को रौंदा

ओडिशा के सुंदरगढ़ में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को रौंदा

HighLights

  1. सुंदरगढ़ में तेज रफ्तार हाइवा से भीषण सड़क हादसा।

  2. मोटरसाइकिल सवार दंपती की मौके पर ही दर्दनाक मौत।

  3. तीन वर्षीय मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के किंजिरकेला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक हृदयविदारक सड़क हादसे में एक दंपती की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका तीन वर्षीय मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार हाइवा ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब चार बजे किंजिरकेला थाना क्षेत्र के बंधबहाल बरडीही चौक के पास यह भीषण दुर्घटना हुई। एक मोटरसाइकिल (सीजी 14 एमएच- 2613) पर सवार होकर पति-पत्नी अपने तीन साल के मासूम बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे।

इसी दौरान एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार हाइवा (ओडी 16 पी 5216) ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा छिटके। इस खौफनाक हादसे में पति और पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को घटना की सूचना दी और गंभीर रूप से घायल मासूम बच्चे को आनन-फानन में किंजिरकेला अस्पताल पहुंचाया।

वहां बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सुंदरगढ़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है।

सूचना मिलते ही किंजिरकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना को अंजाम देने वाले हाइवा को जब्त कर लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

खबर लिखे जाने तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस मृतकों की पहचान कराने और उनके परिजनों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रही है।