ओडिशा की गेंगूती नदी में हादसा: नहाने के दौरान बहे बुजुर्ग दंपती, 14 किमी दूर सुरक्षित मिली महिला, पति लापता

जासं, जाजपुर (ओडिशा)। ओडिशा के जाजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार तड़के गेंगूती नदी में स्नान करने गए एक बुजुर्ग दंपती पानी के तेज बहाव में बह गए।

घटना के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग की टीम ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 14 किलोमीटर दूर से सुरक्षित बचा लिया, जबकि उनके 64 वर्षीय पति की तलाश अब भी जारी है।

बालिकुडा घाट पर तड़के हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना बालिचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बालिकुडा गांव स्थित बालिकुडा घाट पर हुई।

गांव के ही रहने वाले सुधाकर ओझा (64 वर्ष) और उनकी पत्नी सुलोचना ओझा (60 वर्ष) सुबह-सुबह नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान दोनों अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और बहने लगे। स्थानिकों की सूचना पर शुरू हुआ रेस्क्यू आसपास मौजूद अन्य ग्रामीणों ने जब दंपती को बहते देखा, तो तुरंत दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बारी (Bari) से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नदी में खोज व बचाव अभियान (Search and Rescue Operation) शुरू किया।